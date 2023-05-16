Adana’da konut satışları yüzde 47.8 azaldı

TÜİK Türkiye konut satışları verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışlarının Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 olduğu belirtildi. Konut satışlarında İstanbul’un 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip olduğu belirtildi. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir’in izlediği ifade edildi. Konut satış sayısının en az olduğu illerin sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt olduğuna yer verildi.

TÜİK verilerine göre Adana’nın konut satışlarının, 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 oranında azalarak 1369 olduğu ve yüzde 1,6 pay ile konut satışlarında 19. sırada yer aldığı belirtildi. Mersin’in ise konut satışlarının, 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında azalarak 2 bin 277 olduğu ve yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 7. sırada yer aldığı ifade edildi.

