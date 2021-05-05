Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin kovalamacayla yakaladığı şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AHA 710 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Bunun üzerine şüpheliler, otomobille Mavi Bulvar istikametine kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada üç ayrı poşette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada, görüntü çeken AA muhabirinin kamerasına tekme atarak zarar verdi.

Bazı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen zanlılar S.A ve O.K, polis merkezine götürüldü.



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