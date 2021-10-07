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Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 211 bin lira ceza verildi

07.10.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 211 bin lira ceza verildi

Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 211 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen ay kumar oynatıldığı belirlenen 38 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde, kumar oynamada kullanılan çeşitli malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve buna ait 23 mermi ile 41 bin 850 lira ele geçirildi.

Kumar oynayan 158 kişiye 211 bin 88 lira ceza verildi. Kumar oynattığı belirlenen 39 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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