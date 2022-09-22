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Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

22.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, aileleri arasında anlaşmazlık bulunan H.T. (17) ve kuzeni Berat Yüce (20), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle iki kuzen kavga etti.

Kavga sırasında H.T. kuzeni Yüce'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, yapılan çalışmayla firari cinayet zanlısı H.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Adana kavga bıçak kuzen ölü

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