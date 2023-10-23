Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İddiaya göre, Samet Ç. (18), Serkan G. (18) ile Erkan G. (15) arasında Havutlu Mahallesi'ndeki Samet Ç'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G'ye ateş etti.

Kavgada yaralanan Erkan G. 112 Acil servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine, Serkan G. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Erkan G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Serkan G'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Samet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.



