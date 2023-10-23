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Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

23.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İddiaya göre, Samet Ç. (18), Serkan G. (18) ile Erkan G. (15) arasında Havutlu Mahallesi'ndeki Samet Ç'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G'ye ateş etti.

Kavgada yaralanan Erkan G. 112 Acil servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine, Serkan G. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Erkan G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Serkan G'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Samet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Adana Yüreğir ölü silahlı kavga

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