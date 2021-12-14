YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı

Adana'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı

14.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı.

Merih Gürhani, Şehitler Bulvarı'nda 01 NG 390 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada patlama meydana geldi.

Aracın alev alması üzerine aracından inen Gürhani yaralandı.

Gürhani, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamanın araçtaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
Adana'da eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadının cenazesi defnedildiAdana'da eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova

Adana Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Akdağ Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Nur Stad Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.