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Adana'da marketten para gasbeden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

19.07.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da marketten para gasbeden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

Adana'da market görevlisine bıçakla tehditte bulunarak kasadaki 525 lirayı gasbettiği öne sürülen tutuklu sanığa "iş yerinde silahla yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık O.E. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanığın kıyafetinin kapüşonu ve cerrahi maskeyle yüzünü gizleyerek bir zincir marketin merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki şubesine geldiğini, iş yerinde parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığını, market görevlisi G.D'yi bıçakla tehdit edip kasadan uzaklaştırdığını ve ardından buradaki 525 lirayı alarak olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı ayrıca sanığın "hırsızlık" ve "yaralama" gibi olaylardan çok sayıda suç kaydının bulunduğunu da kaydederek, O.E'nin üzerine atılı "iş yerinde silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık O.E. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hakkımdaki iddialar doğru değildir. Kimseyi tehdit etmedim. Kimseye bıçak çekmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de "iş yerinde silahla yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapse çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

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