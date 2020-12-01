Adana'da miras kavgasında ağabeyini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Otluk Mahallesi'nde A.A. tarlada çalıştığı sırada yanına kardeşi S.A. geldi.
Aralarında daha önceden miras anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen iki kardeş tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A'nın ruhsatlı av tüfeğiyle ağabeyi A.A'yı vurduğu ve aracıyla olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, zanlının, kayınbiraderinin Çörten Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirledi.
Adrese giden ekipler, intihar girişiminde bulunan şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını sağladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.