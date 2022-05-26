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Adana'da motosiklet çalan kadın zanlı ile erkek arkadaşı tutuklandı

26.05.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlıklardan 2'si güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da park halindeki 3 motosikleti çaldıkları belirlenen kadın ile erkek arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son bir ayda park halindeki 3 motosikletin çalındığı ihbarları üzerine araştırma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin emniyette 7 suç kaydı bulunan Burcu P. (27) ve 17 suç kaydı yer alan erkek arkadaşı Abdullah Ç. (32) olduğunu belirledi.

Ekipler, 2 zanlıyı adreslerine baskın yaparak yakaladı.

Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri sattıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına Abdullah Ç'nin motosikletleri çaldığı sırada Burcu P'nin bölgede gözcülük yapması yansıdı.

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