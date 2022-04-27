YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

27.04.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

Adana'da silahla tehditte bulunarak bir kişinin motosikletini gasbettikleri öne sürülen tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlamasıyla tutuklanan Ö.Y. ve M.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar için 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur F.T'nin motosikletiyle seyir halindeyken merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde Ö.Y. ve M.D. tarafından durdurulduğu belirtildi.

Sanıkların, silahla tehditte bulundukları F.T'den para istedikleri ve müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine darbettikleri mağdurun motosikletini alarak olay yerinden kaçtıkları iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Ö.Y. ve M.D'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtilerek, sanıkların "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları iddianamedeki ifadelerinde kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:43
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:30
Yatsı
20:53

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Çarşamba

Omerya Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.