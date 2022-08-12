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Adana'da motosikletlinin uçuruma devrilmesi kamerada

12.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da motosikletlinin uçuruma devrilmesi kamerada

Adana'da doğa gezisine çıkan kişinin kullandığı motosikletle uçuruma devrilmesi, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kadir Puloğlu (56) hafta sonu motosikletli 3 arkadaşıyla Aladağ ilçesi kırsalında doğa gezisine çıktı.

Puloğlu, güzergahtaki yolun bir kısmının düşen kayalarla daraldığı kısımdan geçerken dengesini yitirerek yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Arkadaşı İhsan Can da Puloğlu'na yardım etmek isterken dengesini yitirip uçuruma yuvarlandı.

Kendi imkanlarıyla uçurumdan çıkan iki kişi, motosikletleriyle gittikleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Puloğlu'nun uçuruma devrilmesi arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastadeki işlemlerin ardından Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki evine giden Puloğlu, AA muhabirine, arkadaşının motorunu geçirirken olayın yaşandığını söyleyerek "Kötü bir tecrübe oldu. Doğa gezisine çıkmayı düşünenlerin bundan ders çıkarmasını umuyorum. Çok şükür kendimizde de aracımızda da çok büyük sıkıntı yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Aladağ Pozantı kaza

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