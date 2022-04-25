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Adana'da nehir yatağında insan kafatası bulundu

25.04.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da nehir yatağında insan kafatası bulundu

Adana'da Seyhan Nehri yatağında bulunan insan kafatası incelemeye alındı.

Mıdık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, nehir yatağında bir insan kafatası buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Bulunan kafatası incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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