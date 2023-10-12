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Adana'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

12.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde av tüfeğiyle oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı.

Adana'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de bekçilik yaptığı iş yerine gelen oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N. Oti'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

N. Oti'nin ifadesinde, oğlunun çalışmadığını ve sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle tartıştıklarını, daha önce de Serhat Oti'nin bu nedenle kendisini darbettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüpheli babanın, olay günü de elektrikli bisikletle yanına gelen oğlunun kendisine çarparak uzaklaşması üzerine duruma sinirlendiğini ve av tüfeğiyle ateş ettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N. Oti, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de Serhat Oti, babası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese giden polis, baba N. Oti'yi gözaltına almıştı.

Adana'da bir kişi oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

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