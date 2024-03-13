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Adana'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

AA AA
13.03.2024 10:01
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı.

Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evlerinde 11 Mart’ta uyuşturucu almak için para istediğini öne sürdüğü oğlu Hazım E'yi (38) tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle ateş ederek öldüren baba T.E'nin (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

T.E'nin ifadesinde, uyuşturucu alması için verdiği parayı az bulması üzerine tartıştığı oğlunun, kendisine satırla saldırması üzerine tüfeğiyle ateş ettikten sonra olayı polise bildirdiğini söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

T.E, 11 Mart'ta Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evlerinde uyuşturucu almak için kendisinden para isteyen oğlu Hazım E’yi av tüfeğiyle öldürmüş, eve gelen polislere olayda kullandığı silahıyla teslim olmuştu.

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Adana uyuşturucu baba

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