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Adana'da öğrenciler yağmur suyunun girişini kapattığı okula duvarı aşarak girdi

20.12.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da öğrenciler yağmur suyunun girişini kapattığı okula duvarı aşarak girdi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ilkokul öğrencileri, yağmur nedeniyle biriken suyun girişini kapattığı okullarına bahçe duvarından atlayarak girebildi.

Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova İlkokulunun girişinde yağmurun ardından su birikintisi oluştu.

Bazı veliler araçlarıyla çocuklarını okula bırakırken, bazıları da yağmur suyuyla kaplı yoldan okula girebilmek için çözüm aradı.

Velilerden bazıları çocuklarını sırtlarında taşıyarak bazıları da bahçe duvarından sarkıtarak okula ulaşmalarını sağladı.

Okula girişte yaşanan sorunu bir veli de cep telefonuyla kaydetti.

Velilerden Kubilay Baysu, yaklaşık bir hafta önce de benzer sorunu yaşadıklarını ve gerekli yerlere durumu ilettiklerini belirterek, ancak belediye ekiplerinin yağmur suyunu iş makinesiyle çekip ayrıldığını aktardı.

Suyun iş makinesiyle tahliye edilmesinin sorunu çözmediğini aktaran Baysu, "Sabah okula gelmek isteyen ve aracı olmayan öğrencilerin yaşadığı sorun çok büyüktü.Yağmurda ayakları ıslanan çocuklarımızın çoğu hasta olacaktır. Büyükşehir ve ilçe belediyesinden bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. Yetkililerden buradaki çocukları kendi çocuklarının yerine koymalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenay Koca da aracı olmadığı için çocuğunu okula ulaştırmakta güçlük çektiğini, başka bir velinin gelip çocuğunu kucağında okulun bahçesine kadar taşıdığını anlattı.

Her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını vurgulayan Koca, "Soruna geçici değil kalıcı çözüm bulunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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