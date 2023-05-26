Adana'da öğrencinin, bisikletini çalan hırsızın arkasından koşması kamerada

Kiremithane Mahallesi'nde ortaokul son sınıf öğrenci Metin Mert Özer'e (15) ait bisiklet, müstakil tek katlı evlerinin balkonunda bulunduğu sırada bir kişi tarafından çalındı.

İhbar üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Metin Mert Özer, olay sırasında kapının açıldığını fark ettiğini ancak kardeşinin geldiğini düşünüp seslendiğini, cevap alamayınca dışarıya yöneldiğinde ise hırsızla karşılaştığını belirtti.

Hırsızın bisikleti alıp kaçması üzerine arkasından koştuğunu anlatan Özer, "Yaklaşık 1-2 kilometre kadar hırsızı kovaladım ama yakalayamadım. Görüntüde de görüldüğü gibi hırsız sakin bir şekilde kendisinin eviymiş gibi içeriye girip bisikleti çalıyor. Yaklaşık üç yıl boyunca biriktirdiğim harçlıklarım ve üzerine babamın eklediği parayla bu bisikleti almıştım. Okula ve etüt merkezine gitmek için bisikleti kullanıyordum. Umarım bisikletim bulunur ve hırsız gerekli cezayı alır." diye konuştu.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli ikametin balkon kapısını açarak buradaki bisiklete yöneliyor. Bu sırada bisikletinin çalındığını fark eden Metin Mert Özer, kaçan hırsızı yakalamak için arkasından koşuyor.

