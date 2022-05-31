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Adana'da okulun demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı

31.05.2022 04:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da okulun demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Adana'da bir okulun merdivenlerinin korkuluklarını çalan iki şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesindeki bir ortaokul içerisinde hırsızlık şüphelisi kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine Yüreğir Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler sevk edildi.

Ekipler, okul çevresini kontrol ettikleri sırada iki şüpheliyi duvardan atlayıp kaçmak isterken yakaladı.

Yapılan incelemede okulun binasının dışında bulunan merdivenlerdeki korkulukların söküldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

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