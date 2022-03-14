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Adana'da öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı tutuklandı

14.03.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı tutuklandı

Adana'da sokakta tabancayla vurularak öldürülen 23 yaşındaki gencin katil zanlısı olduğu iddia edilen arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan T'nin (23), 7 Mart'ta merkez Yüreğir ilçesinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili olayın firari şüphelisinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla cinayet zanlısının maktulün arkadaşı Bilal K. (20) olduğunu belirledi.

Başka bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı Bilal K'nin ifadesinde, olaydan bir gün önce Ramazan T. ile tartıştıklarını kendisini darbettiğini ve sonrasında küfrettiğini öne sürdü.

Bilal K, olay günü Ramazan T'yi berberde tıraş olurken görüp beklemeye başladığını, daha sonra iş yerinden çıkmasıyla takip edip korkutmak amacıyla ateş ettiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Bilal K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 7 Mart'ta sokakta yürüyen Ramazan Tutal, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tutal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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