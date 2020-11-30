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Adana'da ölüme terk edilmek istenen yavru köpekleri jandarma kurtardı

ADANA HABERLERİ  | 30.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Adana'da ölüme terk edilmek istenen yavru köpekleri jandarma kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde ölüme terk edilmek istenilen 5 yavru köpek jandarmanın dikkatiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi Tırmıl mevkiinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin araç bagajından çıkardıkları bir çuvalı dere yatağına taşıdığını gördü.

Şüpheli hareketleri nedeniyle iki kişiyi durdurarak yanlarındaki çuvalı kontrol eden ekipler, bitkin halde 5 yavru köpek olduğunu tespit etti.

Köpek yavrularını Kozan Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim eden ekipler, 2 kişi hakkında idari işlem yaptı.

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