Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Karakuyu Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

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