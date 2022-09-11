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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

11.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Karakuyu Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Adana Saimbeyli orman yangını

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