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Adana'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı

11.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 2 kardeş gözaltına alındı.

Adanan Menderes Bulvarı'ndaki ormanlık alanda, 8 Ekim'de çıkan ve itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yangını çıkardıkları ileri sürülen kardeşler S.D. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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