Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yerleşkesi içinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde bulunan Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde 3 noktada otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

