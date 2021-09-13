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Adana'da otobanda üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

13.09.2021 03:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otobanda üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Adana'da, otobanda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Kızmaz idaresindeki 06 BG 9762 plakalı panelvan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi civarında beton bariyerlere çarptı.

Ardından aynı yönde ilerleyen Suriye uyruklu Ömer Neccar'ın kullandığı 63 ADE 343 plakalı otomobil ile Erdal Gökaleli yönetimindeki 17 LB 699 plakalı midibüs, kaza yapan panelvana vurdu.

Kazada, panelvan sürücüsü Kızmaz ile aynı araçta bulunan Burak Soylu ve diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çalışmaların ardından, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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