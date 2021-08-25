Adana'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otobüsün çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

100. Yıl Mahallesi'nde Mehmet Nuri Y'nin (46) kullandığı 01 J 0109 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rüstem Bakır'a (46) çarptı.

Kazada yaralanan Bakır, 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bakır, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bakır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otobüs şoförü Mehmet Nuri Y'yi gözaltına aldı.

Kaza, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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