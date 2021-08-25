YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

25.08.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü gözaltına alındı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otobüsün çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

100. Yıl Mahallesi'nde Mehmet Nuri Y'nin (46) kullandığı 01 J 0109 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rüstem Bakır'a (46) çarptı.

Kazada yaralanan Bakır, 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bakır, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bakır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otobüs şoförü Mehmet Nuri Y'yi gözaltına aldı.

Kaza, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Hayatından endişe ediyoruz!" 14 yaşındaki kızdan 22 gündür haber yok"Hayatından endişe ediyoruz!" 14 yaşındaki kızdan 22 gündür haber yok
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandıAdana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
05:57
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:25
Yatsı
20:45

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Sorguç Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.