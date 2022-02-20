YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

20.02.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kozan Barajı mevkisinde, H.T. yönetimindeki 01 Y 7606 plakalı çekici ile A.B. idaresindeki 01 AFL 622 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle A.B'nin kullandığı otomobil park halindeki 34 LK 7286 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada yaralanan H.T, otomobildeki A.İ.K, A.B. ile sürücü A.B, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:
Dalaman Havalimanı’nın İspanyol Ferrovial'a kısmi satışı ÜNLÜ & Co danışmanlığında gerçekleştirildiDalaman Havalimanı’nın İspanyol Ferrovial'a kısmi satışı ÜNLÜ & Co danışmanlığında gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Kozan

Adana Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:15
Öğle
12:57
İkindi
16:01
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Pazar

Berdan Eczanesi
Seyhan
Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Birbiri Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.