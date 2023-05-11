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Adana'da otomobilde gizledikleri uyuşturucuyu satarken yakalanan 3 sanığa dava

11.05.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin bagajına gizledikleri uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 24 Aralık'ta tutuklanan İ.B, C.S. ve A.B. hakkında savcılıkça, yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede olay günü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ihbar üzerine ilçenin Gültepe Mahallesi'nde zanlıların içinde bulunduğu aracı takip ettiği ve sanıkların bir süre bekledikten sonra yanlarına gelen Ö.Ç. ve V.A'ya otomobilin bagajında sigara paketi içerisindeki sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığı bildirildi.

Sanıkların uyuşturucu paketlerindeki parmak izlerinin tespit edildiği ve üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiği belirtilen iddianamede, fikir ve işbirliği içinde hareket eden sanıklar İ.B, C.S. ve A.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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