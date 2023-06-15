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Adana'da otomobilin bagajına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

15.06.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesinde, otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 30 Ocak'ta tutuklanan Ö.M. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ö.M'yi ilçenin Denizli Mahallesi'ndeki bir ikametin önünde otomobil içinde gece vakti yanına gelen kişilere aracın bagajına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakaladığı belirtildi.

Kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı ve üst aramasında uyuşturucu satışından ele edilen bir miktar para bulunduğu anlatılan Ö.M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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