Adana'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya, O.K. yönetimindeki 01 DZY 75 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan kadın, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü O.K. ifadesinin alınması için Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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