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Adana'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

05.06.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya, O.K. yönetimindeki 01 DZY 75 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan kadın, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü O.K. ifadesinin alınması için Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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