Adana'da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin hava filtresine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, A.T'nin temin ettiği uyuşturucuları satmak için ilçeye getireceğinin istihbaratını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Akçatekir Mahallesi'nde durdurulan otomobilde detaylı arama yapan ekipler, torpidonun arka kısmındaki hava filtresine saklanmış 875 gram esrar ve 478 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Sürücü A.T. gözaltına alındı.



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