YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA AA
04.12.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İddiaya göre, Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda A.E.C. (19) idaresindeki 06 DNP 371 plakalı otomobille, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Süzen'in (40) kullandığı 42 FDK 74 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Süzen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan, Süzen'in kaza yerine gelen yakınları taşlarla otomobilin camlarını kırdı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerindeki çalışmanın ardından Süzen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil motosiklet

Adana Namaz Vakitleri 4 Aralık Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:34
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:49
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.