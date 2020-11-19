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Adana'da otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 19.11.2020 04:21 | Son Güncelleme

Adana'da otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı

Adana'da uygulama yapan bekçilerden otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 01 BEG 99 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen kaçması üzerine aracın plakasını telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Arterlerde ve ara sokaklarda önlem alan ekipler, kovalamaca sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobili durdurdu.

Otomobilde ve şüpheliler üzerinde detaylı arama yapan ekipler, suç unsuruna rastlamadı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı.

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