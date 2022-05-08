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Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

08.05.2022 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 BA 696 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüpheli, ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla bulvarda kaçmaya başladı. Takibe başlayan ekip, durumu telsizle diğer ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği istikametlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otomobille merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'na girerek kaçışını sürdüren şüpheliler, Mithat Özsan Bulvarı'na giriş yaptıkları sırada araçlarıyla refüje çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişiden biri hafif yaralandı.

İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, bir yaralı ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

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