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Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

28.01.2022 06:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 ESJ 770 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobildeki iki şüpheli araçla Mavi Bulvar'a girerek kaçmaya başladı.

Bunun üzerine takibi sürdüren ekip, telsiz anonslarıyla durumu diğer ekiplere bildirdi. Ekipler, kavşaklarda ve şüphelilerin gidebileceği sokakları araçla kapatarak önlem aldı.

Şüphelilerin otomobille Mavi Bulvar'dan ilerleyerek Şehitler Bulvarı'na oradan da Süleyman Demirel Bulvarı'na doğru kaçmaya devam etmesi üzerine Seyhan Devriye Ekipler Amirliği ile asayişe şube müdürlüğüne bağlı ekiplerden destek istendi.

Takviye ekiplerinde gelmesinin ardından "dar alan" çalışması yapan ekipler, şüpheli otomobili, Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarından Kurttepe Caddesi'ne çıktığı sırada durdurdu.

Otomobildeki iki şüpheliyi gözaltına alan ekipler, otomobilde arama çalışması yaptı.

Şüpheliler ve otomobil detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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