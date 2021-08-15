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Adana'da, otoyolda mobilya yüklü tır devrildi

15.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, otoyolda mobilya yüklü tır devrildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otoyolda devrilen mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Savaş Erdem idaresindeki 34 ZCN 27 plakalı mobilya yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücünün tedavisi, olay yerine yönlendirilen ambulansta yapıldı.

Otoyolda kaza nedeniyle aksayan trafik, tırın ve çevreye dağılan mobilyaların kaldırılmasıyla normale döndü.

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