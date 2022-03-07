Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı

Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle açıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Özbekistan'ın ortak tarih, dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik bağları olduğunu söyledi.

Konsolosluğun Adana'nın Özbekistan ile olan irtibatının gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Elban, "Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem de Özbekistan Devleti inşallah kıyamete kadar payidar kalsın diye temenni ediyor, Özbekistan ile olan kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olacak konsolosluğumuzun hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Açılışa, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Özbekistan Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, iş insanları ve davetliler katıldı.

