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Adana'da özel güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili davada karar

14.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da özel güvenlik görevlisinin silahla öldürülmesiyle ilgili davada 2 tutuklu sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 5 sanığın ise beraatine karar verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah G. ve Esvet G. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar R.G, H.G, N.G, T.İ. ve M.G. ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıklar Abdullah G, Esvet G. ve M.G'nin, babaları M.E.G'nin 2018 yılında maktulün akrabaları tarafından öldürülmesinin "intikamını almak" amacıyla plan ve iş bölümü yaparak maktul Bahattin Erol'u fikir ve eylem birliği içinde öldürdüklerini, sanık R.G'nin de maktulün öldürülmesinden önce sanıklarla keşif yaptığını belirtti.

Savcı ayrıca sanık H.G'nin, Esvet G'nin amcası olduğu ve olay öncesinde "önüne kim gelirse öldür" şeklinde beyanda bulunarak sanığın suç işleme kararını kuvvetlendirdiğini, sanık N.G'nin maktulün adresini tespit ettiğini, sanık T.İ'nin ise olay öncesinde Abdullah G. ve Esvet G'nin kredi kartlarına ödemeler yaptığını anlatarak, 7 kişinin üzerlerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılmalarını istedi.

Savunmasında, özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'u öldürdüğünü itiraf eden Esvet G, olayı "kan gütme saiki" ile gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Olayın tesadüfen gerçekleştiğini iddia eden Esvet G, "Ben can güvenliğim nedeniyle silah taşıyordum. Babamı, Bahattin'in babası öldürtmüştür. Olay günü Bahattin'i tesadüfen görmem nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Abdullah G. ise suçlamayı kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Esvet G'yi "kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezasına, sanık Abdullah G'yi ise olayda sanık Esvet G'ye yardımcı olduğu gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar R.G, H.G, N.G, T.İ. ve M.G'nin ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatına karar verdi. Tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, 24 Temmuz 2019'da özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol (29) silahla öldürülmüştü. Özel güvenlik görevlisini öldürdükleri iddiasıyla 7 sanık hakkında dava açılmıştı.

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