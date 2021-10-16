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Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

16.10.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hamit Sarmaşık idaresindeki 01 ABB 834 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle 87071 Sokak'ta park halinde bulunan H.B'ye ait 01 ADT 963 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Sürücü Sarmaşık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarmaşık'ın cesedi, cenaze nakil aracıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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