Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hamit Sarmaşık idaresindeki 01 ABB 834 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle 87071 Sokak'ta park halinde bulunan H.B'ye ait 01 ADT 963 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Sürücü Sarmaşık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarmaşık'ın cesedi, cenaze nakil aracıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz