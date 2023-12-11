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Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

11.12.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 AGR 112 plakalı otomobil, Ahmet Zembilci Bulvarı'nda park halindeki 01 CTV 81 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Sarıçam

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