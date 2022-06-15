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Adana'da parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

15.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada genci tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada Muhammet Saydam'ın (24) tabancayla öldürülmesiyle ilgili firari şüphelinin kimliğini ve saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, zanlı Kadir T'yi (24) arkadaşına ait merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Adreste, ruhsatsız iki tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kadir T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yüreğir ilçesindeki bir çocuk parkında, 8 Haziran'da iki kişi arasında çıkan kavgada Muhammet Saydam tabancayla öldürülmüş, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

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