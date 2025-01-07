Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa dava

Sinanpaşa Mahallesi'ndeki parkta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 Ekim 2024'te tutuklanan Esra D. ve Mehmet B. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, çocuk parkında gece vakti sanıkların sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen kişilere satarken polis tarafından yakalandığı belirtildi.

İddianamede, üst aramasında Esra D'de 20,28 gram, Mehmet B'de ise 33,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, Esra D. ve Mehmet B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.