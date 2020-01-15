Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dün Pınar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu Bedirhan Baykara'nın (36), öldürüldüğü anlar işyerinin güvenlik kamerasında yer aldı.

Görüntülerde, pastaneye giriş yapan zanlının tabanca ile Baykara'ya ateş edişi, merminin isabet ettiği Baykara'nın yere düşmesi ve zanlının kaçması görüntülere yansıdı.

Dünkü saldırıda yaralanan Baykara, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının bindiği otomobili olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulmuştu.

Başka bir otomobile bindiği değerlendirilen zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

