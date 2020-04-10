YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da polis ailelerinden lojmanda sürpriz kutlama

Adana'da polis ailelerinden lojmanda sürpriz kutlama

ADANA HABERLERİ  | 10.04.2020 22:23 | Son Güncelleme

Adana'da polis ailelerinden lojmanda sürpriz kutlama

Adana'nın Karataş ilçesinde, Emniyet Amirliğinde görevli polislerin aileleri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla lojmanın balkonundan balon ve marşla kutlama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, programların iptal edilmesi üzerine aileler polislerin bu anlamlı gününü evlerinden kutlamak istedi.

Evde kal çağrısına uyan aileler, lojmanın balkonlarını Türk bayrağı ve balonlarla donattı.

Polislerin lojmana gelmesiyle 10. Yıl Marşı'nı söyleyen aileleri onları alkışladı.

Polislerin zor şartlar altında çalıştığını ifade eden eşleri, moral vermek, onları bir nebze de olsa mutlu etmek için böyle bir etkinlik yapmayı planladıklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Karataş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Zabıta ekiplerinden polis ekiplerine sürpriz

Zabıta ekiplerinden polis ekiplerine sürpriz

Uygulama yapan polisler için pasta kesildi

Uygulama yapan polisler için pasta kesildi

Adana Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:04
Öğle
12:45
İkindi
16:23
Akşam
19:16
Yatsı
20:34

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Atalı Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün sözde "asker mahrem imamı" hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün sözde "asker mahrem imamı" hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Aldırmaz Köse Çiftinin Nikahını Kıydı

Aldırmaz Köse Çiftinin Nikahını Kıydı

Annesini ilaçla uyuttuğu kıza tecavüz etti

Annesini ilaçla uyuttuğu kıza tecavüz etti

Ağlatan yangın

Ağlatan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.