Adana'da polis baskınında arı kovanı ve ayakkabılardan uyuşturucu çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente tırla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, sürücü M.Ö. (57) ve A.A'nın (24) bulunduğu tırı D-400 kara yolunda durdurup narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği tırın kasasındaki arı kovanlarını inceleyen ekipler, 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Narlıca Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen F.T. ve B.K'yi takibe alan ekipler, bu kişileri durdurup üzerlerini aradı.

Polis, zanlıların ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 146 gram sentetik uyuşturucu, 6,84 gram esrar, uyuşturucu etkili 3 hap ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan M.Ö, A.A, F.T. ve B.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

