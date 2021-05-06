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Adana'da polis lösemi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

06.05.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis lösemi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

Adana'da polisler, 5 yaşına giren lösemi hastası çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, daha önce ziyaret ettikleri lösemi hastası Miray Uğurlu'nun doğum gününün yaklaşması üzerine çocuğun yakınlarıyla görüşüp sürpriz planladı.

Ekipler, üzerinde çocuğun sevdiği çizgi film karakterinin yer aldığı pastayla Miray'ı tedavi gördüğü hastanede yeniden ziyaret edip doğum günü kutlaması yaptı.

Polisleri karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Miray, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Ekipler, getirdikleri hediyeleri de çocuğa verdi.

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