YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

22.06.2022 04:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

Adana'da polisten motosikletle kaçmaya çalışan maskeli iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde ara sokakta yüzleri maskeli iki şüphelinin havaya ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eşkal bilgileri tespit edilen şüphelileri ara sokaklarda ve caddelerde aramaya başlayan ekipler, söz konusu motosikletli iki kişiyi Orhan Kemal Bulvarı'nda görünce "dur" ikazında bulundu.

Ekiplerin uyarılarına rağmen silahlı iki şüpheli, motosikletle Kozan Caddesi'ne doğru kaçmaya başlayınca bölgeye takviye polisler sevk edildi.

Ekiplerin kovalamacası sırasında Sarıçam Mahallesi ara sokaklarına giren şüpheliler, burada motosikletten düşünce yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

- Mahalleli polisle birlikte şüphelileri aradı

Şüphelilerin, evlerin bahçelerine girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, sokak aralarına dağılarak arama çalışması başlattı.

Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar, evlerinden çıkarak ellerinde sopalarla arama çalışmasına katıldı.

Park halindeki araçların çevresinde ve metruk binalarda arama yapan ekipler, şüphelilerden birini hurdacıya ait depoda yakaladı.

Üst aramasında bir tabanca ele geçirilen şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ekiplerin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıAdana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödülŞanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül
Ordu'da elektrikle balık avlarken akıma kapılarak ölen 2 kuzenin cenazeleri defnedildiOrdu'da elektrikle balık avlarken akıma kapılarak ölen 2 kuzenin cenazeleri defnedildi
Anahtar Kelimeler:
polis Adana

Adana Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:13
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Perşembe

Bulut Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Şükran Özel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Artık daha dikkatli olacaksınız! Uzun bir ömür için...

Artık daha dikkatli olacaksınız! Uzun bir ömür için...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.