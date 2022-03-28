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Adana'da polis memurunu eniştesinin silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

28.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis memurunu eniştesinin silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

Adana'da bir polis memurunun tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 25 Mart'ta tartıştığı eniştesi R.U, tarafından tabancayla vurularak yaralanan polis memuru R.Y'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, yaralı R.Y'nin ablası Ü.U'nun eşi R.U'dan şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma kararı aldığı ve iki çocuğuyla kardeşinin evine sığındığı öğrenildi.

Zanlı R.U'nun eşinin kaldığı adrese gelip tartıştığı ve iki çocuğunu alarak uzaklaşmak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan kayınbiraderi R.Y'yi tabancayla yaraladığı öne sürüldü.

R.Y'nin yaralanması ve şüphelinin iki çocuğunu otomobiline alıp uzaklaşması bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri zanlı R.U'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde istirahatli polis memuru R.Y, sokakta tartıştığı eniştesi R.U. tarafından tabancayla vurularak yaralanmıştı.

Şüpheli R.U, olay yerinden kaçmış, yaralı R.Y. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

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