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Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 01.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

Adana'da polis memuru Yılmaz Bozkurt'un mahallede motosikletle evrak dağıtımı yaptığı sırada tabancayla vurularak şehit edilmesiyle ilgili biri firari 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.G, E.Ş, İ.S. ve M.A. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık avukatları mahkemenin geldiği aşama itibarıyla müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Firari sanık A.A. hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde, 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli Yılmaz Bozkurt (45) mahallede motosiklet ile evrak dağıttığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Saldırının ardından eylemi bizzat organize ettiği gerekçesiyle dosyası ayrılan saldırının planlayıcısı terörist Hatice K. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, üst sınırdan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bozkurt'un şehit edilmesiyle ilgili, biri firari 5 sanık hakkında ise ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede dava açılmıştı.

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