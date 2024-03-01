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Adana'da polis merkezine silahla saldırı girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

AA AA
01.03.2024 12:00
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan ve kaçmaya çalışırken vurularak yakalanan zanlı tutuklandı.

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada giren bir kişi, ateş açmaya çalıştı. Silahı tutukluk yapan şüpheli, polislerin ateş açmasıyla omzundan vurularak yakalandı.

Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Saldırı girişimi, polis merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Adana pompalı tüfek saldırı

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