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Adana'da polis, minik Eymen'in oyuncak isteğini yerine getirdi

ADANA HABERLERİ  | 22.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Adana'da polis, minik Eymen'in oyuncak isteğini yerine getirdi

Adana'da polis ekipleri, telefon yoluyla kendilerine ulaşan 6 yaşındaki Eymen Kösedağ'a istediği oyuncak polis arabasını ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Eymen Kösedağ, yakınları aracılığıyla telefonla görüştüğü polislerden oyuncak istedi.

Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyuncak polis arabası alıp Kösedağ'ın yaşadığı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine gitti.

Polisler, yanlarında götürdükleri oyuncağı çocuğa hediye etti.

Dede Cevdet Kösedağ, kentte görevli polislerin evlerinden çıkamayan çocukların isteğini yerine getirmesiyle ilgili basında yer alan haberler üzerine torununun da oyuncak talebinde bulunduğunu belirterek, "Onlar da isteğimizi yerine getirdi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Özel harekat ekipleri için bestelenen bir şarkıyı söyleyen Eymen Kösedağ, daha sonra halkın evde kalması için megafonla yapılan ve ezberlediği "evde kal" anonsunu polise tekrarladı.

Polis selamıyla ekiplere teşekkür eden çocuk, daha sonra hediye edilen oyuncağıyla oynadı.

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Adana Çocuk Ev Hediye koronavirüs oyuncak Polis

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