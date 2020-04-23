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  4. Adana'da polis, resmigeçitle evlerindeki vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşattı

Adana'da polis, resmigeçitle evlerindeki vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşattı

ADANA HABERLERİ  | 23.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Geçit töreni yapıp klasik otomobil ve polis araçlarıyla düzenlenen kutlamaya, vatandaşlar da Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri evlerinin balkonlarından ortak oldu

Adana'da polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokaklarda klasik otomobille geçit töreni yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için 23 Nisan kutlamaları kapsamında halkla bütünleşmek için hazırlık yaptı.

Ekipler, klasik bir otomobili ve polis araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak kentteki bazı sokakları gezdi.

Müzik yayını da yapılan araçlarla, balkonlarındaki vatandaşların bayramı kutlandı.

Vatandaşlar da Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri balkonlarından, kutlamalara alkışlarla ortak oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün "Can polis" olarak adlandırdığı iki "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana Polis

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Adana Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:47
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:27
Yatsı
20:49

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
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